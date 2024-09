Eventos como a Bienal Internacional do Livro de São Paulo servem para tirar o rosto do celular e ficar frente a frente com escritores e personalidades que só seriam possíveis de ver pelo Instagram. Desta sexta-feira (6) a 15 de setembro, em São Paulo, a 27ª edição do badalado evento do mercado editorial oferece uma programação capaz de agradar a todos os gostos, de quem prestigia literatura premiada até quem gosta de consumir algo mais pop.