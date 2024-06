O linguista e filósofo Noam Chomsky sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) massivo em junho de 2023 e segue em tratamento no Brasil, segundo informações do jornal Folha de S.Paulo. Isso pode explicar o silêncio diante do atual conflito em Israel, já que Chomsky — que tem origem judaica — publicou uma série de livros sobre o assunto ao longo da carreira.