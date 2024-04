Em seu primeiro livro, Morgana Kretzmann retratou um tipo de tragédia que via se repetir em Três Passos, cidade interiorana no noroeste do Rio Grande do Sul onde se criou: meninas dolorosamente marcadas ainda na infância ao serem vítimas de abuso sexual cometido por homens de seus núcleos familiares. Ao Pó (Editora Patuá, 2020) foi reconhecido com o Prêmio São Paulo de Literatura na categoria Romance de Estreia.