Na localidade de Linha Cascatinha, interior do município gaúcho de Derrubadas, fica um dos locais mais procurados por turistas amantes de trilhas, fotografias e quedas d’água no Rio Grande do Sul. O Parque Estadual do Turvo abriga o Salto do Yucumã, cascata majestosa com extensão longitudinal, que se estende por cerca de 1,8 mil metros. É a primeira e maior unidade de conservação na categoria parques no Estado.