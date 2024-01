Os sete municípios do Rio Grande do Sul e Santa Catarina que compõem o Geoparque Caminhos dos Cânions do Sul divulgaram nesta quarta-feira (31) o balanço de atividades e anunciaram as expectativas para desenvolvimento turístico da região. Local foi reconhecido em abril de 2022 pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) como geoparque global.