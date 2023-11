A paisagem do Parque Estadual do Turvo, no noroeste do Estado, está diferente nos últimos dias. Por conta do grande volume de chuva que cai região há mais de um mês, as quedas d'água do Salto do Yucumã desapareceram. É como se houve "apenas" o grande Rio Uruguai passando pela reserva ambiental que fica no município de Derrubadas, na fronteira com a Argentina.