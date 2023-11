A 69° edição da Feira do Livro de Porto Alegre chegou ao fim na noite de quarta-feira (15) contabilizando motivos para se orgulhar dos próprios feitos, mas não conseguiu superar as vendas do ano anterior. Em 2023, o resultado total foi de 211.619 exemplares vendidos — cerca de 6% a menos do que em 2022. O número foi divulgado pela Câmara Rio-Grandense do Livro (CRL) na manhã desta quinta-feira (16), em coletiva de imprensa.