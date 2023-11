Na 69ª Feira do Livro de Porto Alegre, uma das observações mais recorrentes dos leitores foi em relação ao preço das obras, com reclamações sobre valores mais salgados em comparação com os outros anos. Entretanto, o que os consumidores não sabem, muitas vezes, é que até chegar em suas mãos, os livros passam por uma cadeia complexa, que envolve diversas etapas, dezenas de profissionais e altos custos – e costuma ser invisível.