Até 15 de novembro, a 69ª Feira do Livro de Porto Alegre movimenta a Praça da Alfândega. Para celebrar a tradicional festa da literatura da Capital, GZH publica a série Feira da Minha Vida, na qual convida personalidades que contribuem para a cultura do Rio Grande do Sul a compartilhar lembranças de edições que marcaram suas histórias.