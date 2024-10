Imagens inéditas Notícia

Documentário produzido por Scorsese mostrará ida dos Beatles aos EUA em 1964

"Beatles '64" tem previsão de estrear em 29 de novembro no Disney+ e promete filmagens raras restauradas e mais sobre os bastidores da apresentação da banda no "The Ed Sullivan Show"

14/10/2024 - 14h36min