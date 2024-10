Christian Bale, 50 anos, é um ator acostumado a transformações corporais. É uma sanfona: ora perde muito peso, ora ganha muito peso (veja galeria logo abaixo). Pode aparecer todo musculoso, como em Psicopata Americano (2000) ou na trilogia do Batman (2005-2012), ou com 66 quilos distribuídos em 1m83cm de altura, caso de O Vencedor (2010), que rendeu um Oscar de coadjuvante. Para seu personagem em A Trapaça (2013), pelo qual foi indicado pela Academia de Hollywood ao prêmio de melhor ator, chegou aos 103 quilos. Concorreu de novo na mesma categoria no papel de Dick Cheney em Vice (2018), depois de engordar 18 quilos, raspar o cabelo e branquear as sobrancelhas. Comeu donuts, hambúrgueres e tortas à vontade e chegou a realizar uma série de exercícios para engrossar o seu pescoço, de modo a ficar mais parecido com o ex-vice-presidente dos EUA.