Clint Eastwood, 94 anos, vai lançar seu último longa-metragem, Jurado nº 2, que entra em cartaz em 1º de novembro nos EUA, um pouco antes do 20º aniversário de uma das obras-primas do cineasta estadunidense: Menina de Ouro (Million Dollar Baby), que estreou em 5 de dezembro de 2004 e atualmente está disponível na plataforma Max. O título conquistou o Oscar nas categorias de melhor filme, direção, atriz (Hilary Swank) e ator coadjuvante (Morgan Freeman). Com US$ 231,9 milhões arrecadados, é sua segunda maior bilheteria — só perde para Gran Torino (2008), que fez US$ 274,5 milhões.