Diálogo com as artes visuais Com filmes, performances e videoinstalações, 13ª edição do Festival Cine Esquema Novo começa nesta quinta Evento é realizado na Cinemateca Capitólio, no Instituto Goethe, no Laboratório de Fotografia do Instituto de Artes da UFRGS, no Hub Criativa Birô e no Teatro Quilombo das Artes Utopia e Luta