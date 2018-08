Um ano após a tempestade Briga entre macacos, embate no âmbito jurídico e diversidade: "Queermuseu" está em cartaz no Rio Reportagem de GaúchaZH visitou a exposição no Parque Lage, fruto de financiamento coletivo que arrecadou R$ 1.081.156 por meio de 1.724 doações de 1.659 colaboradores