O Porto Alegre em Cena completa 30 anos em 2024. A primeira edição do festival aconteceu em setembro de 1994, já mostrando a que veio. Nomes de peso do teatro nacional, como Paulo Autran e Tônia Carrero, que apresentaram o recital de poemas Dueto, dividiam a programação com atrações da cena local, a exemplo de Sonia Duro, Elena Quitana, Antonio Carlos Brunet e o grupo Ói Nóis Aqui Traveiz. Daquela vez, Adriana Calcanhoto fez o show de encerramento no Theatro São Pedro. Neste ano, a programação do evento, que teve início em 13 de março, prosseguirá até o próximo dia 24.