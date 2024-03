A juventude dos anos 1970 tinha points de predileção na Capital, como o reduto de bares conhecido como Esquina Maldita (Avenida Osvaldo Aranha com a Rua Sarmento Leite, no Bom Fim). Outro ponto de encontro era o lago do chafariz da Redenção, ao cair da tarde. Muitas vezes, os jovens amanheciam trocando ideias e tocando violão no parque, num tempo em que a cidade era segura para se fazer isso. Mas, quando a galera queria se reunir em local abrigado, a escolha recaía sobre casas que, geralmente, funcionavam como centros culturais.