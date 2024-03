Vocês conhecem a história do Grande Hotel, um dos principais símbolos de status e sofisticação da Porto Alegre do século passado? Tudo começou quando João Pedro Bourdette e seu genro Cristiano Cuervo adquiriram o Hotel Brasil, na Praça da Alfândega, onde depois se estabeleceu o Clube do Comércio (a mudança de nome do hotel ocorreu em 1908). Quando o casarão de dois andares não dava mais conta da movimentação de hóspedes, os proprietários ergueram um edifício em estilo art nouveau na esquina da Rua da Praia com a antiga Rua Payssandu (atual Caldas Júnior), inaugurado em 1918, graças a um financiamento de 1,2 mil contos de réis no Banco da Província.