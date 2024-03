Os anos 1930 representaram o ponto de partida tanto da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) quanto de sua Escola de Negócios. No prédio anexo ao Colégio Marista Rosário, no centro de Porto Alegre, nasceu o Curso Superior de Comércio, reconhecido oficialmente em 1934 como Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas, que – junto com outros três cursos – deu início à instituição universitária através do Decreto nº 25.794, assinado pelo presidente Eurico Gaspar Dutra em 1948.