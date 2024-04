Depois de três meses, volto à página do Almanaque Gaúcho. Restabelecido, retomo meu trabalho interrompido em janeiro para férias que não foram plenamente desfrutadas por problemas de saúde que se arrastaram pelos dois últimos meses, me levando a três internações no Instituto de Cardiologia (IC). Faço questão de agradecer à Loraine, minha mulher, e ao doutor Rogério Gomes pela competência e dedicação, assim como a toda equipe do IC.