Em 2024, o Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre está completando 80 anos de atividades. Situado no Largo Teodoro Herzl, no Bom Fim, como um anjo da guarda atende 24 horas por dia e é referência máxima no Estado em casos de traumatismo. Não à toa, recebe a maioria das vítimas de acidentes de trânsito, quedas e queimaduras não apenas da Capital, mas também da Região Metropolitana e outros municípios do Interior. No total, a cada ano, são realizados cerca de 120 mil atendimentos, com 2,3 mil internações, 300 mil consultas e 168 mil exames médicos.