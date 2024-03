Foi uma aparição meteórica e fulgurante. Em setembro de 1959, a atriz e cantora Marlene Dietrich passou por Porto Alegre durante escala do voo que a conduzia até Buenos Aires, onde daria prosseguimento à turnê que havia iniciado no Rio e em São Paulo. Então com 57 anos, embora já não vivesse o auge da carreira, a estrela de O Anjo Azul, filme de 1930, ainda causava furor na legião de fãs, como relata a reportagem “Um anjo (vestido de preto) sorriu para Porto Alegre”, publicada na Revista do Globo, com data de 5 a 18 de setembro daquele ano.