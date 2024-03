A população brasileira com mais de 50 anos cresce a cada dia – para se ter ideia, de 2006 a 2021, ela aumentou 63,2%, saltando de 34 milhões para 55,5 milhões de pessoas, conforme dados do IBGE. Não é de admirar que a “economia prateada”, que valoriza as faixas etárias mais longevas, esteja ganhando espaço em todas as esferas da vida, inclusive nas pistas de dança. Em Porto Alegre, duas festas 50+ – Baila Comigo e Gudinaite – esgotaram os ingressos rapidamente. Em ambos os casos, o horário para sacudir o esqueleto é das 18h à meia-noite.