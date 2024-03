Os dias têm sido corridos no Museu do Trabalho, no centro de Porto Alegre, onde estão sendo dados os últimos retoques para a abertura da exposição Os Replicantes 1984/2024, marcada para o próximo dia 27. A mostra sobre os 40 anos de uma das bandas mais emblemáticas do punk rock nacional vai ocupar duas salas — na primeira, estarão expostas capas de discos, matérias de jornais e letras de músicas, além de folders, cartazes e fotografias; no segundo espaço, serão exibidos vídeos que não estão disponíveis no YouTube. A visitação será de terça a sábado, das 13h30 às 17h30, até 19 de maio.