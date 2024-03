Em meados dos anos 1940, três dos principais autores da literatura gaúcha viviam a poucas quadras de distância no bairro Petrópolis, na Capital: Erico Verissimo morava na Rua Felipe de Oliveira; Dyonélio Machado, na General Souza Doca; e Cyro Martins, na esquina da Ferreira Viana com a Borges do Canto. Essa concentração de literatos tão relevantes é o mote da Caminhada Literária — Redescobrindo o Patrimônio Literário do Bairro Petrópolis Através de Seus Escritores, que terá sua primeira edição de 2024 realizada neste sábado. O ponto de partida é a Praça Mafalda Verissimo, com início programado para às 14h30min.