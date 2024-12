Quanto tempo o ovo pode ficar na geladeira sem estragar?

A especialista clínica em nutrição esportiva Jessica Chaves explica que, com segurança, os ovos frescos podem ser consumidos por três ou até cinco semanas após serem armazenados na geladeira, com temperatura variando entre 1°C e 4°C.

Independente do preparo do alimento ou objetivo, a especialista ainda adverte sobre a menor durabilidade do ovo fora do ambiente refrigerado:

Pode guardar ovo na porta da geladeira?

— Além de evitar altas temperaturas e não lavar antes de armazená-los, é importante lembrar que os ovos nunca devem ser guardados na porta da geladeira . O ideal é armazená-los em uma prateleira interna, em uma vasilha com tampa, na parte mais fria da geladeira, para garantir que a temperatura seja constante e adequada. Isso ajuda a preservar a frescura dos ovos por mais tempo e a evitar que mudanças bruscas de temperatura, como as que ocorrem na porta da geladeira, comprometam sua qualidade — ressalta.

E o ovo cozido?

Caso ainda exista alguma dúvida se o ovo que você tem em casa está próprio para consumo mesmo com as dicas da nutricionista, Jéssica Chaves detalha outro método possível e fácil de aplicar chamado teste da luz .

— Este método simples usa uma fonte de luz, como a lanterna do celular, para examinar o interior do ovo e avaliar sua frescura. Em um ambiente escuro, coloque o ovo perto da lanterna ou da tela do celular. Se a gema e a clara estiverem separadas, com a gema ligeiramente flutuando no centro, isso indica que o ovo está fresco. Já se a gema estiver mais fluida e misturada com a clara, é sinal de que o ovo não está mais tão fresco — descreve.