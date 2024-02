O carnaval de rua de Porto Alegre é bem mais antigo do que pensamos. Acredita-se que a animação esteja presente por essas paragens desde o entrudo, brincadeira trazida pelos açorianos na bagagem, junto com outras festas populares de Portugal, quando fundaram, em 1772, a freguesia de São Francisco do Porto dos Casais. No que consistia o entrudo? As pessoas jogavam limões de cheiro (pequenas bolas de cera do tamanho de um limão, que continham água colorida perfumada) umas nas outras, mas também valia atirar o que estivesse à mão – água, farinha, café, tinta, groselha, lama e até urina.