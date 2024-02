Já virou tradição no calendário da folia na Capital: há sete anos, a cantora Glau Barros ocupa o palco do Café Fon Fon para transformar o bar (referência do jazz em Porto Alegre) em salão de baile. Para isso, mesas e cadeiras são afastadas para ceder espaço a uma pista de dança, como vai acontecer mais uma vez na sexta-feira (9) e no sábado (10).