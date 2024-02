Idealizador do 20 de novembro como Dia da Consciência Negra no Brasil, Oliveira Silveira possui um extenso trabalho como poeta e escritor, que constitui um território ainda pouco conhecido do público. Uma oportunidade de corrigir essa lacuna é visitar a exposição Poeta, Negro, em cartaz até 16 de abril, de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, no Centro Cultural da UFRGS. A entrada é gratuita.