O amor está nas pequenas coisas da vida, dizia o músico Nico Nicolaiewsky, em resposta a uma indagação que ele próprio havia proposto no título do disco Onde Está o Amor?. Artista inquieto e original, ele será homenageado nesta segunda-feira, 5 de fevereiro, a partir das 20h, com a exibição do show-filme Onde Está o Amor – As Fitas Perdidas, dirigido por Zé Pedro Goulart, no Theatro São Pedro (o trabalho reúne cenas do espetáculo de lançamento do disco, gravadas em 2008). O evento marca os 10 anos da morte de Nico. A entrada é franca e os ingressos devem ser retirados, das 13h30min às 18h, na recepção do complexo Multipalco Eva Sopher.