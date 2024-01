O terceiro filme de maior bilheteria no ano de 1968, em todo o mundo, foi Se Meu Fusca Falasse, comédia estrelada por Herbie, um Fusca de personalidade própria. Não é que existe um parente de Herbie em São Lourenço do Sul, no sul do Estado? É o que conta o leitor Rodrigo Seefeldt, destacando que o Amadinho (nome do Fusca que dorme em sua garagem desde 2014) é uma versão evoluída de seu antepassado que foi astro do cinema, já que se alfabetizou e até escreveu um livro! Eis o seu relato: