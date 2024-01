O hábito de colecionar figurinhas apaixonou várias gerações de brasileiros. Na primeira metade do século passado, essa prática foi estimulada pela marca de sabonete Eucalol, produzida pela Perfumaria Myrta S/A, que distribuía figuras estampadas junto com o produto para alavancar as vendas. A empresa foi fundada no Rio de Janeiro, em 1917, pelo imigrante alemão de origem judaica Paulo Stern. A princípio, vendia artigos de outras companhias, como sabonete Marfim, pó de arroz Bijou e água de colônia Parisiense. Em 1923, com a chegada de Ricardo (irmão de Paulo) ao Brasil, os Stern começaram a fabricar uma linha própria de higiene pessoal, que incluía talco e pasta de dente, além de sabonete.