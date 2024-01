Reza a lenda que as pessoas que viveram intensamente as décadas de 1980 e 1990 se lembram de pouca coisa (ou quase nada) daquela época. Já quem recorda em detalhes, provavelmente, não a viveu com intensidade. Evidentemente, é uma piada, mas uma coisa é certa: em Porto Alegre, poucos lugares simbolizaram tão bem a efervescência do final do século 20 quanto o Bom Fim. Tanto é verdade que o bairro ficou inscrito na memória afetiva de duas ou três gerações como espaço privilegiado de diversão e arte.