Quando observo o trenzinho colorido da Redenção, que circula pelo parque desde que me conheço por gente, lembro que Porto Alegre já teve uma ferrovia de verdade. Foi no início do século 20, quando as pessoas iam de maria-fumaça veranear junto às águas doces do balneário da Tristeza. Construída em 1894, a princípio, a ferrovia urbana partia da Estação do Riacho, próxima à Ponte de Pedra, estendendo-se até a Ponta do Dionísio, na Vila Assunção (onde hoje está o Clube Veleiros do Sul).