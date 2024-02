Hoje acordei com saudade da Tia do Garibaldi. Deixa eu explicar melhor: estou falando de Neusa Tormes, a dona do Bar Garibaldi, localizado na Avenida Venâncio Aires, no bairro Cidade Baixa, na Capital. O boteco atraía um público fiel e eclético, graças aos preços acessíveis e ao ambiente despojado e acolhedor. É verdade que o Garibas – com a intimidade de clientes assíduos, era assim que nos referíamos ao estabelecimento – já tinha encerrado as atividades em 2017. Mas, em 25 de maio de 2021, a turma que se habituou a frequentá-lo ficou órfã, pela segunda vez, com a morte repentina da Neusa, aos 58 anos.