Cantoras que hoje marcam presença na noite de Porto Alegre encontram inspiração em mulheres pioneiras, que, no passado, conquistaram espaço em um território predominantemente masculino. Dessa linhagem fazem parte Zilah Machado, uma das intérpretes prediletas de Lupicínio Rodrigues, além de Lourdes Rodrigues, que ganhou o apelido de Dama da Canção do jornalista Danilo Ucha (para citar duas que já não estão mais com a gente). Entre as que continuam ativas, Marina Batista, de 72 anos, é uma das herdeiras dessa rica tradição.