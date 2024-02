Há cerca de um ano, o Almanaque Gaúcho anunciou o início do projeto Resgate da Memória Fotográfica dos Carnavais de Caçapava do Sul, que tinha como objetivo recuperar imagens da folia do município da região central do Estado no século passado. Ao longo de 2023, a campanha mobilizou a comunidade local, possibilitando que fossem resgatadas mais de 500 fotografias. Uma centena delas está exposta na mostra Foi no Carnaval Que Passou..., aberta no dia 7 de fevereiro, na Casa de Cultura Juarez Teixeira (Rua General Osório, 730, em Caçapava do Sul).