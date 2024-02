Uma das instituições de ensino mais tradicionais do sul do país, o Colégio Marista Rosário, completou 120 anos na quarta-feira (7). Cerca de 75 mil estudantes já passaram pela escola desde a sua fundação, em 7 de fevereiro de 1904. Hoje, é o segundo maior colégio privado do Rio Grande do Sul e um dos principais da rede Marista Brasil, que reúne 98 unidades em 20 Estados brasileiros e no Distrito Federal. O Rosário foi criado por religiosos da Congregação Marista recém-chegados da França a Porto Alegre.