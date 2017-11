Eduardo Linhares / Divulgação

Festival multicultural no Araújo Vianna

A quarta edição do Festival Caminhos Livres será realizada neste fim de semana em Porto Alegre. Desta vez, a programação traz shows de bandas ao vivo – uma das atrações é o grupo Gelpi (foto acima) –, feira gastronômica, cervejas artesanais, exposições de arte e práticas esportivas no Parque da Redenção, além de palestras e oficinas. Para conferir a programação completa, acesse o link bit.ly/caminhoslivres.

> O festival Caminhos Livres ocorre neste domingo, das 9h às 22h, no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, s/nº), em Porto Alegre. Ingressos do primeiro lote custam R$ 20 e estão à venda na bilheteria do Araújo Vianna, na bilheteria do Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80) e pelo link bit.ly/Caminhos-Livres.

Sábado e domingo (4 e 5/11)

FINAIS DE SEMANA NA IBERÊ

Sábado e domingo: mostra Vivemos na Melhor Cidade da América do Sul, das 15h às 20h; Sábado: Programação Musical – Coletivo BRONX, com Clara Soares e Rhuan Santos, às 17h. Domingo: Programação #músicamudatudo – Rádio Unisinos na Iberê, com DJ Porã, às 17h; sessão comentada com Bernardo José de Souza do filme Estás Vendo Coisas, de Bárbara Wagner e Benjamin de Burca, às 17h. Fundação Iberê Camargo (Av. Padre Cacique, 2.000). GRÁTIS!

Sábado (4/11)

A Hora da Estrela

Palestra com a mestre em Literatura Comparada e doutora em Literatura Brasileira e sul-africana Débora Mutter sobre a obra de Clarice Lispector. Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul (Rua Riachuelo, 1.190). Sábado, das 15h às 16h. GRÁTIS!

Impressões

Performance de Raquel Leão. Galeria Mascate (Rua Laurindo, 332). Ingressos na hora a R$ 20. Sábado e domingo, às 20h.

2º Oktoberfest do Quarto Distrito

Festa tradicional alemã com diversas atrações. DC Shopping (Rua Frederico Mentz, 1.561). Sábado, a partir das 12h, e domingo, a partir das 11h. GRÁTIS!

Bate Coxa com Triozinho da Silva

Festa de forró com a banda Triozinho da Silva. Bate (Rua João Alfredo, 701). Ingressos na hora a R$ 15, com nome na lista, e a R$ 18. Sábado, às 23h.

Buena Vista!

Festa de ritmos latinos. Clube Silêncio (Rua João Alfredo, 449). Ingressos na hora a R$ 30. Sábado, às 23h.

Cariñito de Los Muertos

Festa inspirada no Dia de Los Muertos. Margot (Rua João Alfredo, 577). Ingressos a R$ 30 no link bit.ly/margot_car e a R$ 40 na hora. Sábado, às 19h.

Día de Los Muertos

Evento temático inspirado na cultura mexicana, com música e comidas típicas. Vila Flores (Rua São Carlos, 753). Ingressos na hora a R$ 30 e antecipado a R$ 20 no link bit.ly/muertos_vila. Sábado, das 14h às 22h.

4 Estreias na Livraria Baleia

Lançamentos dos livros Olhos da Noite, de Paulo Ohar, Moinho Velho, Maria Elizabeth Knopf, Prometo Não Invejar as Gargalhadas, Gerson Nagel, e No Mar Não Tem Porto Seguro, de Bernadete Saidelles. Livraria Baleia (Rua Santana, 252). Sábado, às 16h. GRÁTIS!

Macaco Azul

Oito pinturas do cearense Bruno Novelli, que aprofundam questões sobre fauna, flora e misticismo. Galeria Gestual (Av. Lucas de Oliveira, 21). Sábado, a partir das 11h. GRÁTIS!

Festa 90/2010

Evento com temática dos anos 1990 e 2000. Opinião (Rua José do Patrocínio, 834). Ingressos antecipados a R$ 25 pelo link bit.ly/festa_9000 e a R$ 35 na hora. Sábado, às 23h.

Festa Balonê

Festa com música dos anos 1980. Ocidente (Av. Osvaldo Aranha, 960). Ingressos a R$ 30 no link bit.ly/balone_oc. Sábado, às 22h.

Mercado Visual #3

Projeto que reúne as representações de mundo de artistas locais com seus variados estilos e técnicas. Casa de Teatro (Rua Garibaldi, 853). Ingressos na hora a R$ 15 (até a meia-noite) e a R$ 20 (após). Sábado, das 14h às 20h.

Oktoberfest Unisinos

Evento em homenagem à festa tradicional alemã com música ao vivo. Unisinos Porto Alegre (Av. Nilo Peçanha, 1.500). Sábado, das 13h às 20h. GRÁTIS!

Serenata Iluminada na Redenção

Evento à noite com velas, lanternas, instrumentos musicais e manifestações culturais. Parque da Redenção (Av. João Pessoa, s/nº). Sábado, a partir das 19h. GRÁTIS!

Tango na praça

Aula e prática de tango no parque, para pessoas com ou sem experiência. Parque da Redenção (Av. João Pessoa, s/nº). Sábado, das 16h às 19h. GRÁTIS!

Domingo (5/11)

Baile Brasa

Festa de samba e funk. Espaço 512 (Rua João Alfredo, 512). Ingressos na hora a R$ 20. Domingo, às 19h.

1º Encontro na Terra Média

Evento temático da Idade Média. Galpão do IBGE (Av. Augusto de Carvalho, 1.225). Ingressos na hora a R$ 90. Domingo, das 12h às 22h.

Encontros Poéticos com Edu Silveira

Evento com poesia, música e artesanato. Motirõ (Rua Dr. Sebastião Leão, 138). Colaboração sugerida de R$ 5. Domingo, das 11h às 21h.

FoodPartyCB

Festa de rua com gastronomia, cerveja local, arte, moda e design. Monumento aos Açorianos (Av. Loureiro da Silva, 1.155). Domingo, das 12h às 22h. GRÁTIS!

Oktoberfest – Parque Moinhos

Festa tradicional alemã com mais de 30 torneiras de cerveja artesanal. Parque Moinhos de Vento – Parcão (Rua Comendador Caminha, s/nº). Domingo, das 11h às 20h.

OktoberVAI

Evento inspirado na festa alemã. Rua Lopo Gonçalves (entre a Av. João Pessoa e a Rua Lima e Silva). Domingo, das 12h às 22h.