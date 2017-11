Sorriso em pelotas

Depois de se apresentar no Pepsi on Stage, em Porto Alegre, o Sorriso Maroto toca na 1ª Oktoberfest de Pelotas. Formada por Bruno Cardoso (foto), Cris Oliveira (percussão e vocal), Sérgio Jr (violão e vocal), Vinicius Augusto (teclado e vocal) e Fred (percussão), o grupo de pagode carioca apresenta o disco De Volta pro Amanhã, lançado em 2016. Centro de Eventos Fenadoce (Av. Pinheiro Machado, 3.390). Ingressos entre R$ 40 (solidário) e R$ 150 (camarote open bar) no link bit.ly/sorriso_pel. De sábado para domingo, à meia-noite.