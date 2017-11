MANI MANIOCA

Sábado e domingo (4 e 5/11)

CUCO: A LINGUAGEM DOS BEBÊS NO TEATRO

A Companhia Caixa do Elefante utiliza objetos para criar um universo de histórias e imaginação no palco. Sala de Música do Multipalco Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/n°). Ingressos a R$ 40. Sábado e domingo , às 15h e às 17h.

O SHOW DA LUNA – AO VIVO

Espetáculo inspirado na animação exibida na TV. Novo Hamburgo: Teatro Feevale (ERS-239, Campus II da Feevale), no sábado, às 16h, com ingressos de R$ 60 a R$ 120. Porto Alegre: Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80), no domingo, às 15h e às 18h, com ingressos de R$ 80 a R$ 150 – há desconto do Clube do Assinante apenas na Capital. À venda em zhora.co/lunateatro.