Até 10 de março, a extensa programação da Festa Nacional da Vindima (Fenavindima) seguirá atraindo milhares de visitantes para a cidade de Flores da Cunha. E quem pretende prestigiar a 15ª edição do evento neste ou no próximo final de semana pode aproveitar o passeio para conhecer outras atrações turísticas do município da serra gaúcha.