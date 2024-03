Com 21 metros de altura e alcance luminoso de 15 milhas náuticas, o Farol da Solidão fica situado a 60 quilômetros de Mostardas, no litoral médio do RS. O local era guarnecido por um faroleiro até 1986. Atualmente, exerce suas funções de maneira automatizada e sem a presença humana. Cercada por uma vila de pescadores com pouco mais de 700 casas, a torre vermelha impacta diariamente na vida de quem vive ao seu redor.