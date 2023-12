Dunas de areias douradas, cachoeiras de águas cristalinas, rio de água potável, serras exuberantes e fervedouros que dão a sensação de flutuação. Esses são alguns dos atrativos de um dos destinos turísticos menos explorados do Brasil: o Jalapão. Ocupando área de aproximadamente 34 mil quilômetros quadrados e localizado no leste do Tocantins, a cerca de 200 quilômetros de Palmas, capital do Estado, o Parque Estadual do Jalapão é uma ótima opção para quem está em busca de aventura e contato com a natureza.