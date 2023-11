Imagine uma cidade com cenário futurista, tipo a Metrópolis filmada por Fritz Lang em 1927. Com prédios gigantescos em formato de pirâmide, de vela náutica, de cilindro, de meia-lua, de lâmina gigantesca que vai se estreitando sob um azul celeste. Esse lugar já existe: é Dubai, maravilha arquitetônica situada às margens do Golfo Pérsico — ou Golfo Arábico, como preferem os orgulhosos habitantes locais.