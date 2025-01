Reparo em estação de bombeamento afeta abastecimento de água na zona norte de Porto Alegre

Moradores podem enfrentar dificuldade no abastecimento nesta terça-feira.

Uma manutenção emergencial do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) na Estação de Bombeamento de Água Tratada (Ebat) Ouro Preto, localizada no bairro Jardim Floresta, impacta o fornecimento de água na zona norte da Capital.

A intervenção em um vazamento na tubulação da estação começou nesta segunda-feira (27) e deverá seguir até terça. O serviço também afeta o abastecimento de consumidores que dependem das Ebats Manoel Elias 1, 2 e 3, e da Ebat Parque Santa Fé. Com isso, ao menos 26 áreas da cidade podem apresentar baixa pressão na água ou até mesmo desabastecimento até a finalização dos trabalhos (confira a lista ao final da reportagem).

Conforme o Dmae, a normalização do abastecimento se dará de forma gradual , podendo levar mais tempo para chegar aos pontos mais distantes da rede ou em áreas mais altas.

Além disso, após a retomada do abastecimento, é possível que a água apresente alterações na cor e no gosto, devido ao arraste de micropartículas que podem estar presentes nas paredes internas da tubulação. Caso o aspecto da água demore a normalizar, os clientes podem solicitar a lavagem da rede ou do ramal domiciliar ligando para o número 156, opção 2.