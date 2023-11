Conhecido em razão dos seus muitos toboáguas que agradam tanto a criançada quanto os adultos, o Beach Park é um dos destinos que costumam entrar no roteiro de quem vai conhecer o Ceará. O complexo no município de Aquiraz, na região metropolitana de Fortaleza, tem atualmente um parque aquático e quatro resorts. A partir do primeiro semestre do ano que vem, terá um parque com uma proposta bem diferente do já existente.