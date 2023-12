Apesar das incertezas que cercam a posse do novo presidente eleito da Argentina, especialistas acreditam que o país deve continuar sendo atrativo para os turistas brasileiros em 2024. Isso porque a expectativa é de que o cenário de desvalorização do peso não mude significativamente no primeiro ano de governo. Também se espera que o alto potencial econômico do turismo seja considerado na tomada de decisões pelo economista ultraliberal Javier Milei.