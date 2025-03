O evento tem um apelo religioso e cultural , sendo uma das mais celebrações mais tradicionais do país. Além de reunir famílias para os rituais religiosos e gastronômicos, a data também movimenta o comércio com a venda de ovos de chocolate e outros itens típicos.

Por que a Páscoa muda de data a cada ano?

O critério para essa definição é o primeiro domingo após a primeira lua cheia do equinócio de primavera no hemisfério norte.

O que é a Páscoa?

Já no judaísmo, a Páscoa (ou Pessach) tem um significado diferente: marca a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito, conforme narrado no Antigo Testamento.