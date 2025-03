Verde por todo lado, cerveja, trevos e chapéus gigantes: todas são características do Saint Patrick's Day, celebrado em 17 de março. A data é uma homenagem a São Patrício, padroeiro da Irlanda, após sua morte no ano de 461.

Saint Patrick's Day vem ganhando fôlego no Brasil nos últimos anos. Porto Alegre, por exemplo, contou com programação especial no 4º Distrito para a festividade.

Neste ano, a celebração no bairro ganhou ainda mais relevância. O St. Patrick’s Day tem um papel significativo na recuperação econômica do Quarto Distrito, severamente afetado pela enchente.

Em 2024, o evento também ocupou pontos em outros oito bairros da Capital, licenciados pelo Escritório de Eventos, ligado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET) — isso sem contar as festas em ambientes privados.

Como começou o Saint Patrick's Day?

Nascido na Grã-Bretanha romana no final do século IV, Maewyn Succat — nome de batismo de Patrick (Patrício) — foi sequestrado aos 16 anos e levado para a Irlanda como escravo, mas conseguiu fugir, segundo a enciclopédia Britannica.

Patrick retornou por volta de 432 d.C. para converter os irlandeses ao cristianismo. Até o momento de sua morte, em 17 de março de 461, ele havia estabelecido mosteiros, igrejas e escolas pelo país.

Muitas lendas surgiram em torno dele: falava-se que ele expulsou as cobras do país e usou o trevo para explicar como a Santíssima Trindade era três em um ao mesmo tempo. Em homenagem, a Irlanda passou a celebrar 17 de março com serviços religiosos e festas.

Embora seja conhecido com "santo", Patrick nunca foi formalmente canonizado pela Igreja Católica.

Foram os emigrantes, com rumo principalmente para os Estados Unidos, que transformaram o Saint Patrick's Day em um feriado secular de festividades e celebração das tradições irlandesas.

Cidades com grande número de imigrantes irlandeses passaram a organizar celebrações mais extensas, que incluíam paradas elaboradas. De acordo com a Britannica, Boston realizou o primeiro desfile do Saint Patrick's Day em 1737, seguido por Nova York, em 1762. Desde 1962, Chicago colore seu rio de verde para marcar o feriado.

Como é comemorado o Saint Patrick's Day?

Antigamente, a cor associada à data era o azul, não o verde. O tom se tornou popular pela associação ao trevo, planta que símbolo da Irlanda. Também está presente na bandeira do país.

Agora, a tradição é vestir trajes verdes nas festividades — e adicionar a cor também em decorações, na comida e na cerveja. A bebida, inclusive, é um grande destaque nas festas.

Um dos personagens do folclore irlandês que chama atenção no Saint Patrick's Day é o leprechaun. O pequeno ser encantado é ruivo e também se veste de verde.