Uma brincadeira envolvendo os pequenos tomou conta da internet nos últimos dias. Nos vídeos, populares nas redes sociais, os pais levam os filhos para uma sala ou banheiro e permitem o uso de palavrões. As crianças aproveitam o momento para falar xingamentos enquanto um celular grava a cena. Especialistas acreditam, porém, que, do ponto de vista do desenvolvimento e da segurança, esse tipo de vídeo pode ser perigoso.